Татьяна Волосожар рассказала, за кого больше всего болела на чемпионате мира

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, за кого болела больше всего на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). По её словам, сильнее всего она переживала за пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов, которую тренирует её муж, также двукратный чемпион ОИ Максим Траньков.

«Я переживала за всех наших спортсменов, хотелось, чтобы ребята показали достойный уровень, особенно после такого тяжёлого года для всех спортсменов. Но особенно, конечно, за пару Максима: Евгению Тарасову/Владимира Морозова.

Советы я Максиму не давала, он опытный тренер, работает с ребятами давно и знает, что лучше для них и для команды. Но после короткой программы сердце ёкнуло. Была надежда, что ребята соберутся, включат хорошую спортивную злость и отыграются, но не случилось», — цитирует Волосожар «Газета.ру».

Тарасова и Морозов заняла четвёртое место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира.