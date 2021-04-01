«Провокация сказочника». Жена Плющенко — о возможном возвращении Трусовой к Тутберидзе

Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, известный продюсер Яна Рудковская прокомментировала возможное возвращение российской фигуристки Александры Трусовой в группу тренера Этери Тутберидзе. Ранее директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что Трусова, которая перешла в тренерскую академию «Ангелы Плющенко», пообещала ему вернуться к Тутберидзе.



«Это провокация или, наверное, первоапрельская шутка от педагога-провокатора. Он же шутник, мечтатель и сказочник! Мы все вместе посмеялись над ним в очередной раз!» — приводит слова Рудковской «Р-Спорт».



Напомним, Трусова перешла в академию Плющенко из группы тренера Этери Тутберидзе в межсезонье-2020. Переход к новому тренеру сопровождался громким общественным резонансом. Представители Тутберидзе и Плющенко начали вести словесную войну. Конфликт стал ещё более острым после того, как от Тутберидзе к Плющенко перешла Алёна Косторная.

Татьяна Тарасова заявила, что возвращение к Тутберидзе может пойти на пользу Трусовой