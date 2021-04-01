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Татьяна Тарасова заявила, что возвращение к Тутберидзе может пойти на пользу Трусовой

Татьяна Тарасова заявила, что возвращение к Тутберидзе может пойти на пользу Трусовой
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возможное возвращение российской фигуристки Александры Трусовой в группу тренера Этери Тутберидзе. Ранее директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что Трусова, которая в межсезонье-2020 перешла в тренерскую академию «Ангелы Плющенко», пообещала ему вернуться к Тутберидзе.

«Зачем Лайшев сказал об этом? Думаю, что пока не стоит этому доверять. Кто может точно знать, надо спрашивать у Трусовой. Её мнение – это самое главное.

Но почему если она ушла к Плющенко, то она не должна вернуться к Этери Тутберидзе? Мне кажется, что это может пойти на пользу. Если она в состоянии делать одно, то и в состоянии делать другое. А обижаться на неё не надо, она ребёнок и ищет свою правду», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Директор «Самбо-70» заявил, что Трусова пообещала ему вернуться в группу Тутберидзе

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