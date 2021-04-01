Тутберидзе прокомментировала информацию о возможном возвращении Трусовой

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала возможное возвращение российской фигуристки Александры Трусовой в свою группу. Об этом ранее сообщил директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев.
«Серьёзно, какой можно дать комментарий по поводу её возвращения… Кто сказал по поводу возвращения? Он (Лайшев. – Прим. «Чемпионата») не имеет отношения к нашей работе никакого абсолютно. Слушайте, отстаньте от меня, нет, ничего я не подтверждаю», — приводит слова Тутберидзе РЕН ТВ.
Напомним, Трусова перешла в академию Плющенко из группы тренера Этери Тутберидзе в межсезонье-2020. Переход к новому тренеру сопровождался громким общественным резонансом. Представители Тутберидзе и Плющенко начали вести словесную войну. Конфликт стал ещё более острым после того, как от Тутберидзе к Плющенко перешла Алёна Косторная.
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