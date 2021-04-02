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«Довели сложнейшую поддержку до идеала». Соловьёв показал новое видео с Бузовой

«Довели сложнейшую поддержку до идеала». Соловьёв показал новое видео с Бузовой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион 2014 года в танцах на льду Дмитрий Соловьёв в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» разместил видео, на котором он вместе с популярной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой выполняют поддержку. Соловьёв и Бузова были партнёрами по проекту «Ледниковый период».

«Довели сложнейшую поддержку до идеала. Заход сразу прямыми ногами без промежуточных фаз. Ох, раскручу я в Питере», — подписал видеозапись Соловьёв.

Соловьёв показал новое видео с Бузовой

16 апреля в Санкт-Петербурге состоится гала-шоу «Ледниковый период» в постановке Ильи Авербуха. Бузова и Соловьёв примут в нём участие.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала, как перешла из одиночного катания в танцы на льду и впервые встала в пару с Соловьёвым.

«Дима ответил категорическим отказом». Боброва рассказала, как встала в пару с Соловьёвым
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