«Довели сложнейшую поддержку до идеала». Соловьёв показал новое видео с Бузовой

Олимпийский чемпион 2014 года в танцах на льду Дмитрий Соловьёв в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» разместил видео, на котором он вместе с популярной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой выполняют поддержку. Соловьёв и Бузова были партнёрами по проекту «Ледниковый период».
«Довели сложнейшую поддержку до идеала. Заход сразу прямыми ногами без промежуточных фаз. Ох, раскручу я в Питере», — подписал видеозапись Соловьёв.
Соловьёв показал новое видео с Бузовой
16 апреля в Санкт-Петербурге состоится гала-шоу «Ледниковый период» в постановке Ильи Авербуха. Бузова и Соловьёв примут в нём участие.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала, как перешла из одиночного катания в танцы на льду и впервые встала в пару с Соловьёвым.
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