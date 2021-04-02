Боброва объяснила, почему Степанова и Букин не стали призёрами чемпионата мира

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала о тонкостях судейства в танцах на льду, объяснив, почему Александра Степанова и Иван Букин не стали призёрами прошедшего в Стокгольме чемпионата мира.

Победу в этом виде программы одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Степанова и Букин заняли пятое место, уступив также двум американским и канадской паре.

«За Сашу с Ваней я всегда очень сильно переживаю, мне эта пара импонирует. Можно сказать, что они могли бы занять место повыше. Но я прекрасно знаю внутреннюю кухню в танцах на льду и понимаю, как это было бы сложно сделать. Изначально, все ставили вперёд две американские пары, потому что они получили очень хорошие оценки на чемпионате США. Почему-то никто не говорил про канадскую пару, которая в итоге стала бронзовым призёром. В такую североамериканскую компанию очень сложно ворваться, тем более, это действительно очень сильные пары.

Что было не так у Степановой и Букина? На мой взгляд, всё так. Если у ребят какие-то оценки вызывают вопросы, всегда можно подойти к судье, который, допустим, поставил им дорожку второго уровня, а не четвёртого, как задумано. Мы так делали с Димой. Судья достаёт свои бумажки, и показывает, за что он снизил оценку.

Не все знают, но соревнования в танцах выигрываются на тренировках. Судья не может уследить за всеми элементами во время выступления, поэтому приходят на тренировки во время турнира. Прокатала пара пять раз произвольную, сделала пять раз дорожку. Три получилось хорошо, два – не очень. Тогда судья поставит себе в листочке знак вопроса и будет во время выступления следить за этим элементом. Если на тренировках все пять раз элемент был выполнен нормально, то во время выступления судья уже не будет за ним следить. Поэтому-то танцоры и говорят, что места в танцах на льду во многом распределяются уже во время тренировок», — приводит слова Бобровой «Советский спорт».

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