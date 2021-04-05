Вяльбе о шансах российских фигуристов на 3 золота ОИ: у них там всё не совсем справедливо

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от прошедшего в Стокгольме чемпионата мира по фигурному катанию. В женских соревнованиях россиянки заняли весь пьедестал. Золото завоевала Анна Щербакова, серебро — Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова.
«Следила ли за чемпионатом мира по фигурному катанию? Конечно. Мы за всеми следим. И за фигуристами, и за биатлонистами, и за горнолыжниками, и за хоккеем, и за фристайлом, и за сноубордом. Зима – дружба между собой. Мы общаемся с президентами федераций. Можем встретиться за ужином. Как не следить. Мы же живём в спорте.
А победы наших фигуристов восхищают. Мы уже все тут обсудили, дадут ли нам три золота на Олимпиаде выиграть. У них там всё как-то не совсем справедливо. Но победы были потрясающими. Феерические у нас девочки, которые заняли первые три места», — приводит слова Вяльбе Sport24.
Сборная России на чемпионате мира по фигурному катанию завоевала три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 5 апреля 2021
-
11:36
-
08:38
- 4 апреля 2021
-
23:11
-
18:08
-
17:58
-
15:36
-
14:41
-
13:57
-
12:36
-
11:27
-
10:41
-
10:20
- 3 апреля 2021
-
20:30
-
15:26
-
13:54
-
13:32
-
10:54
-
10:19
-
00:55
-
00:36
-
00:04
- 2 апреля 2021
-
23:29
-
23:03
-
21:27
-
20:57
-
19:35
-
19:30
-
18:42
-
18:30
-
18:21
-
17:58
-
17:51
-
16:49
-
13:28
-
13:23