Вяльбе о шансах российских фигуристов на 3 золота ОИ: у них там всё не совсем справедливо

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от прошедшего в Стокгольме чемпионата мира по фигурному катанию. В женских соревнованиях россиянки заняли весь пьедестал. Золото завоевала Анна Щербакова, серебро — Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова.

«Следила ли за чемпионатом мира по фигурному катанию? Конечно. Мы за всеми следим. И за фигуристами, и за биатлонистами, и за горнолыжниками, и за хоккеем, и за фристайлом, и за сноубордом. Зима – дружба между собой. Мы общаемся с президентами федераций. Можем встретиться за ужином. Как не следить. Мы же живём в спорте.



А победы наших фигуристов восхищают. Мы уже все тут обсудили, дадут ли нам три золота на Олимпиаде выиграть. У них там всё как-то не совсем справедливо. Но победы были потрясающими. Феерические у нас девочки, которые заняли первые три места», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Сборная России на чемпионате мира по фигурному катанию завоевала три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.

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