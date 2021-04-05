Тамара Москвина: я не агент Роспотребнадзора. Но советую вакцинацию
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина порекомендовала сделать прививку вакциной от корнавируса.
«Вакцинацию надо проводить точно. Мы провели вакцинацию всем спортсменам, это как гарантия, нас же всех когда-то прививали.
Поэтому не бойтесь, даже я пошла, не слышно этого укольчика — ни одного, ни второго. В любое время дня и ночи приходите и вакцинируйтесь. Я не агент Роспотребнадзора, но советую по-настоящему», — приводит слова Москвиной ТАСС.
Под руководством Тамары Москвиной тренируются, в частности, чемпионы мира 2021 года в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов и бронзовые призёры мирового первенства в Стокгольме Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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