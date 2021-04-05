«Девушка внеземной красоты». Подписчики оценили новое фото Аделины Сотниковой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала новое фото в своём «инстаграме» и привела цитату Коко Шанель.
«Знаешь как говорят? Если женщина меняет прическу, значит скоро изменит жизнь. Коко Шанель. Согласны?» — написала Сотникова.
Пост доступен в «инстаграме» Аделины Сотниковой
Подписчики так оценили фото спортсменки:
«Великолепно».
«Красотка».
«Точно замуж собралась».
«Девушка внеземной красоты».
«Очень милая».
В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.
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