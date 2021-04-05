Даниил Глейхенгауз показал отрывок из нового номера Алины Загитовой
Российский хореограф Даниил Глейхенгауз показал у себя в «инстаграме» отрывок из нового номера Алины Загитовой. Программа называется «Внутренний свет». Новую постановку Загитова покажет в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» 6 апреля в Москве.
Пост доступен в "инстаграме" Даниила Глейхенгауза.
«Ну и главный сюрприз, который вы ждали⭐️. Новая постановка для @azagitova. Номер называется «Внутренний свет» Inner light.
Я думаю вы согласитесь со мной, что это максимально про неё, а как это будет, вы увидите уже завтра», — подписал Даниил отрывок из тренировочного выступления Загитовой.
Ранее Алина выступила в Казани с двумя программами в шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» и трижды упала.
Бестемьянова — о падениях Загитовой во время шоу: Алина — человек, не автомат и не робот
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