Даниил Глейхенгауз показал отрывок из нового номера Алины Загитовой

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз показал у себя в «инстаграме» отрывок из нового номера Алины Загитовой. Программа называется «Внутренний свет». Новую постановку Загитова покажет в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» 6 апреля в Москве.

Пост доступен в "инстаграме" Даниила Глейхенгауза.

«Ну и главный сюрприз, который вы ждали⭐️. Новая постановка для @azagitova. Номер называется «Внутренний свет» Inner light.

Я думаю вы согласитесь со мной, что это максимально про неё, а как это будет, вы увидите уже завтра», — подписал Даниил отрывок из тренировочного выступления Загитовой.

Ранее Алина выступила в Казани с двумя программами в шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» и трижды упала.

