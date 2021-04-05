Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Даниил Глейхенгауз показал отрывок из нового номера Алины Загитовой

Даниил Глейхенгауз показал отрывок из нового номера Алины Загитовой
Фигурное катание 0

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз показал у себя в «инстаграме» отрывок из нового номера Алины Загитовой. Программа называется «Внутренний свет». Новую постановку Загитова покажет в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» 6 апреля в Москве.

Пост доступен в "инстаграме" Даниила Глейхенгауза.

«Ну и главный сюрприз, который вы ждали⭐️. Новая постановка для @azagitova. Номер называется «Внутренний свет» Inner light.
Я думаю вы согласитесь со мной, что это максимально про неё, а как это будет, вы увидите уже завтра», — подписал Даниил отрывок из тренировочного выступления Загитовой.

Ранее Алина выступила в Казани с двумя программами в шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» и трижды упала.

Бестемьянова — о падениях Загитовой во время шоу: Алина — человек, не автомат и не робот
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021