Бестемьянова — о падениях Загитовой во время шоу: Алина — человек, не автомат и не робот

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мыслями о падениях, которые допустила олимпийская чемпионка Алина Загитова во время шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казани. Напомним, Алина выступила с двумя программами и трижды упала.
«Не очень понимаю, почему мы должны думать про форму Загитовой, когда она больше в спорте не выступает. Если люди купили билеты на неё, то они хотят видеть Загитову такой, какая она есть. Падения — часть шоу. Не вижу в этом ничего плохого. Алина — человек, не автомат, не робот. Уверена, она делала красивые движения, показывала красивые номера», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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