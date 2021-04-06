«Выбила комбо!» Александра Бойкова рассказала о посещении матча «Зенита»

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, поделилась впечатлениями от посещения футбольного матча в Санкт-Петербурге. Вчера, 5 апреля, она побывала на игре РПЛ между «Зенитом» и «Химками» (2:0).

«Сегодня выбила комбо! Впервые в жизни побывала на футбольном матче, а также на „Зенит-Арене“. Тут стоит отметить и два гола петербургской команды „Зенит“, которые принесли им победу! Конечно, попасть на „Зенит-Арену“ и сразу оказаться не просто на трибунах, но на поле — это очень круто! Я получила незабываемые эмоции: адреналин, радость, волнение… Но главное, что всё это вылилось в позитивное русло. Спасибо большое за приглашение на матч, за подарки и просто за хорошее настроение», — написала Бойкова.

Пост доступен в «инстаграме» Александры Бойковой

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