«На стиле». Восьмилетний сын Плющенко показал фото с ровесником, сыном Аршавина

Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, показал новую фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм». На снимке восьмилетний Плющенко-младший стоит рядом с ровесником Арсением Аршавиным, сыном бывшего игрока «Зенита» (Санкт-Петербург), «Арсенала» (Лондон) и сборной России по футболу Андрея Аршавина.

«На стиле с моим другом Арсением Аршавиным», — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Саши Плющенко.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«А мне кажется, что Сашеньке пойдёт причёска как у Аршавина! Не обязательно же как папа ходить...»

«Крутые ребята».

«Какие вы красивые».

«Очень похожи на отцов».