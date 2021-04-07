«На стиле». Восьмилетний сын Плющенко показал фото с ровесником, сыном Аршавина
Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, показал новую фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм». На снимке восьмилетний Плющенко-младший стоит рядом с ровесником Арсением Аршавиным, сыном бывшего игрока «Зенита» (Санкт-Петербург), «Арсенала» (Лондон) и сборной России по футболу Андрея Аршавина.
«На стиле с моим другом Арсением Аршавиным», — подписал он фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Саши Плющенко.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«А мне кажется, что Сашеньке пойдёт причёска как у Аршавина! Не обязательно же как папа ходить...»
«Крутые ребята».
«Какие вы красивые».
«Очень похожи на отцов».
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