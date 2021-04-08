Винер-Усманова: переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко ничего хорошего не дал

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о российской фигуристке Алёне Косторной.
Косторная, которая в межсезонье-2020 перешла от тренера Этери Тутберидзе в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, а затем вернулась обратно, не попала в состав сборной России на чемпионат мира в Стокгольме (Швеция), который прошёл с 22 по 28 марта. Весь пьедестал в женском одиночном катании заняли россиянки во главе с Анной Щербаковой.
«Я очень счастлива, что девочки на чемпионате мира заняли три первых места. Видите, переход Косторной от одного тренера к другому ничего хорошего не дал. Это очень поучительно, был скандал. А потом маленькая Щербакова выиграла», — цитирует Винер-Усманову «Р-Спорт».
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