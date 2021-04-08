Винер-Усманова рассказала трогательную историю о Мамун, у которой после ОИ-2016 умер отец

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала трогательную историю о чемпионке Олимпиады 2016 года Маргарите Мамун, у которой вскоре после турнира умер отец.

«Что касается Мамун, дело в том, что у неё отец умирал, и я ей каждый день говорила по видеосвязи (меня не было в Рио-де-Жанейро, у меня болела мама, я работала по видео): «Любую свою комбинацию, упражнения ты должна посвящать своему отцу». Ему дали два дня жизни после её отъезда, а он прожил 21 день, взял в руки её медаль и умер.

Я, не зная тогда, жив он или нет, требовала, чтобы и Рите об этом не говорили, если даже он умрёт. Когда она выходила на последнее своё упражнение, ленту, я ей просто сказала: «Натали Портман знаешь?» Она на меня посмотрела, мол, при чём здесь Портман? Я ей сказала: «Портман своим „Чёрным лебедем“ выиграла „Оскар“. Вот иди и выиграй свой „Оскар“!» И она стала олимпийской чемпионкой.

Бог присылает мне такие слова, истины, которые дают возможность этим детям получать силы. Когда личный тренер Мамун Амина Зарипова слышала, что я ей говорю про отца, она была в шоке: «Вы так ей говорите». «Да не твоё дело», отвечала я, я говорю то, что знаю… Благодаря тому, что она посвящала всё отцу, и он прожил дольше, и она стала олимпийской чемпионкой», — цитирует Винер-Усманову «Р-Спорт».