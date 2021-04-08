«Да пошла она». Жулин ответил на критику Баюл в адрес шоу Тутберидзе

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер Александр Жулин прокомментировал высказывание олимпийской чемпионки Оксаны Баюл о шоу Этери Тутберидзе под названием «Чемпионы на льду». Ранее Баюл заявила, что «эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду».

“Баюл говорит, что шоу Тутберидзе — плагиат? Да пошла она. Какая разница, как называется шоу? Назвали «Чемпионы на льду» — замечательно. Что тут такого? Сейчас абсолютно неуместно и неумно вспоминать шоу Коллинза”, — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Под названием «Чемпионы на льду» известно гастрольное ледовое шоу в США. В нём принимали участие как профессиональные фигуристы, так и любители. Первоначально тур проводился компанией Тома Коллинза. Коллинз первым организовал турне «Чемпионы на льду» после чемпионата мира по фигурному катанию 1969 года.

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