Татьяна Тарасова оценила выступление Медведевой и Косторной в шоу Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских фигуристок Евгении Медведевой и Алёны Косторной в шоу тренера Этери Тутберидзе под названием «Чемпионы на льду».
Медведева исполнила на шоу два номера: под песню «Эхо любви» Анны Герман и олимпийскую произвольную программу под саундтрек к фильму «Анна Каренина».
«То, что мы видели, было прекрасно. Очень эмоционально, сильно каталась, на большой скорости. Это её катание», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Что касается Косторной, то она выступила в шоу со своей старой программой под песню Lovely Билли Айлиш, исполнив два тройных флипа и тройной сальхов.
«Она вернулась (от Евгения Плющенко к Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата»). Справилась со своими элементами так быстро. Правильный шаг был для неё», — добавила Тарасова.
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