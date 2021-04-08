Тарасова прокомментировала падения Загитовой на шоу Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой в шоу тренера Этери Тутберидзе под названием «Чемпионы на льду». Загитова, представившая новый показательный номер «Внутренний свет» на музыку Cinematic Orchestra, не избежала падений.
«Загитова обещала показать новую программу — она её показала. Хотите, чтобы она чисто прокатала её в первый раз? Новую программу? У меня к ней претензий нет. Да, она нечисто прокаталась, но она её ещё будет катать», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.
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