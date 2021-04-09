Туктамышева спародировала Джека Воробья, отреагировав на своё капитанство на командном ЧМ

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева на своей странице в «Инстаграме» разместила видео, на котором она спародировала главного героя киносерии «Пираты Карибского моря», капитана Джека Воробья, которого сыграл популярный американский актёр Джонни Депп.



«Елизавета Туктамышева — Капитан Елизавета Туктамышева! А если серьёзно, я безумно рада быть капитаном на командном чемпионате мира! Будет интересно», — подписала видео Туктамышева.

«Видеозапись можно посмотреть на странице Туктамышевой в «Инстаграме».

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