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Туктамышева спародировала Джека Воробья, отреагировав на своё капитанство на командном ЧМ

Туктамышева спародировала Джека Воробья, отреагировав на своё капитанство на командном ЧМ
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева на своей странице в «Инстаграме» разместила видео, на котором она спародировала главного героя киносерии «Пираты Карибского моря», капитана Джека Воробья, которого сыграл популярный американский актёр Джонни Депп.

«Елизавета Туктамышева — Капитан Елизавета Туктамышева! А если серьёзно, я безумно рада быть капитаном на командном чемпионате мира! Будет интересно», — подписала видео Туктамышева.

«Видеозапись можно посмотреть на странице Туктамышевой в «Инстаграме».

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