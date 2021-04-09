Александра Трусова отреагировала на точку зрения, что у неё не женское катание

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала точку зрения о том, что она демонстрирует не женское катание.

«Говорят, что у меня не женское катание? Я не знаю, что они имеют в виду. Единственное, могу сказать, что контент я стараюсь выполнить по прыжкам такой же, как у мужчин, причём у первых. Нэйтан Чен сделал пять четверных сейчас на мире. Я хотела сделать такой же контент. Мужчины не делали то, что делаю я? Ну, некоторые не делали, некоторые делали. Нэйтан Чен делал, Юдзуру Ханю делал.

Я имею в виду, именно в произвольной программе пять четверных прыжков они уже сделали, а я ещё нет, я сделала пока только четыре», — приводит слова Трусовой Радио «Комсомольская правда».

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