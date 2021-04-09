«Чушь несусветная». Гребёнкина — о словах болельщиков США о российских фигуристках

Бывшая российская фигуристка Анастасия Гребёнкина, также выступавшая за Армению и Латвию, заявила, что болельщикам из других стран не стоит критиковать россиянок, освоивших четверные прыжки.

На чемпионате мира в Стокгольме сборная России завоевала три золотые медали из четырёх возможных, уступив лишь в мужском одиночном катании.

«То, что американские и канадские болельщики пишут о политическом давлении со стороны прыгающих четверные россиянок, — это уже вообще перебор. Зависти нет предела. Нет предела злости, ненависти.

Столько лет мы не выигрывали, столько лет не побеждали в парном катании, в одиночном катании, да и в танцах, и здесь идёт такая злость отовсюду. Естественно, им обидно. Естественно, они рвут и мечут. Но это смешно. Чушь несусветная. Там всё было настолько очевидно, что нельзя было ничего перекроить. Они, может, с удовольствием и перекроили бы, с удовольствием поставили бы на первое место американок, японок, китайцев. Но то, что на льду чёрным по белому написано, не стереть», — сказала Гребёнкина в эфире телеканала «Звезда».