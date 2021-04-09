Татьяна Тарасова: каждый хотел бы потренироваться у Этери Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от результатов чемпионата мира, прошедшего в марте в Стокгольме.
«Мне все наши золотые медали очень понравились. Я вообще люблю только золото. Я в своей работе старалась, чтобы было золото. Поздравляю всех тренеров и спортсменов, кто смог завоевать медали.
Что касается противоречащей духу спорта реакции иностранцев, мне кажется, что каждый хотел бы потренироваться у Этери Тутберидзе, если их спросить. Им там говорить нечего. Огромный интерес к нашим. У наших всегда программа, музыка, костюмы. У нас это в крови, мы без этого не можем. Мы не можем просто поставить музыку и чтобы под неё катались. У нас должен быть какой-то сюжет, какой-то образ, и всё это является украшением фигурного катания. О техническом исполнении и говорить не стоит.
Судьи не могли не дать нам высокие оценки. Я дала себе слово о судьях больше не говорить, потому что не знаю их. Мы взяли своё, вот и всё. Не беспокойтесь, наши будут работать и посвящать этому всё своё свободное и несвободное время. Наши очень заинтересованы в прекрасных результатах. Прыжки с тремя-четырьмя оборотами — всё будет делаться», — сказала Тарасова в эфире телеканала «Звезда».
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