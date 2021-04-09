«Деньги она любит, а не Россию». Оксана Баюл жёстко ответила Татьяне Тарасовой

Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл раскритиковала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову. По мнению Баюл, у Тарасовой на первом месте деньги, а не патриотизм.
Ранее Баюл заявила, что фасон платья Алины Загитовой, в котором россиянка выступала на Олимпиаде-2018, скопирован с её костюма 1995 года. Тарасова ответила, что Баюл «и раньше безобразно высказывалась о своих коллегах».
«Некоторые специалисты, которые ответили некрасиво, скорее всего, были дезинформированы гнилыми журналистами», — написал один из подписчиков в комментариях к одному из постов Баюл в «Инстаграме».
«Эти специалисты должны знать, как в 90-х им в Америке Том Коллинз помогал. Я о Тарасовой. У неё вся труппа распалась её театра, а потом она работала со всеми, кто мог платить: Америка, Япония, Россия. А теперь корчит из себя: «Люблю Россию». Деньги она любит, а не Россию…» — ответила она.
Фото: https://www.instagram.com/oksanabaiul/?hl=ru
- 9 апреля 2021
-
14:06
-
13:17
-
12:48
-
12:43
-
12:42
-
12:05
-
11:54
-
11:53
-
10:34
-
09:46
-
09:13
-
08:48
-
08:35
-
01:08
- 8 апреля 2021
-
23:46
-
23:35
-
20:13
-
18:18
-
17:33
-
15:32
-
15:27
-
15:25
-
15:19
-
15:00
-
14:32
-
14:20
-
14:08
-
13:44
-
13:30
-
13:07
-
08:52
-
00:07
- 7 апреля 2021
-
23:44
-
21:46
-
21:25