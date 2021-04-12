Итальянец Франгипани не выступит на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Итальянский фигурист Габриэле Франгипани не выступит на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдёт с 15 по 18 апреля в Осаке (Япония).

Итальянец объявил об этом в «Инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» итальянского фигуриста.

«В качестве замены Маттео Риццо я должен был отправиться на World Team Trophy в Осаке, но возникли сложности, из-за которых я не смогу принять участие в соревнованиях. Удачи всей команде Италии!» — написал Франгипани.

Интересно, что Франгипани был единственным запасным одиночником в составе сборной Италии.

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