Александра Трусова объявила об открытии фан-клуба в Японии. Подписчики отреагировали

Российская фигуристка Александра Трусова объявила об открытии своего фан-клуба в Японии.

«Дорогие друзья! Рада сообщить об открытии моего фан-клуба в Японии. Япония – особая страна, которая мне очень нравится. И мне нравится, что в этой стране любят фигурное катание!» — написала спортсменка на своей странице в «Инстаграме».

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Наша русская ракета. Любим и гордимся».

«Столько людей по всему миру поддерживают тебя!»

«Да, наших фигуристов везде знают».

«Здорово!»

Александра Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В первом взрослом сезоне-2019/2020 Александра стала бронзовым призёром финала Гран-при и чемпионата Европы, а в 2021 году в Стокгольме заняла третье место на чемпионате мира.