Александра Трусова объявила об открытии фан-клуба в Японии. Подписчики отреагировали
Российская фигуристка Александра Трусова объявила об открытии своего фан-клуба в Японии.
«Дорогие друзья! Рада сообщить об открытии моего фан-клуба в Японии. Япония – особая страна, которая мне очень нравится. И мне нравится, что в этой стране любят фигурное катание!» — написала спортсменка на своей странице в «Инстаграме».
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Наша русская ракета. Любим и гордимся».
«Столько людей по всему миру поддерживают тебя!»
«Да, наших фигуристов везде знают».
«Здорово!»
Александра Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В первом взрослом сезоне-2019/2020 Александра стала бронзовым призёром финала Гран-при и чемпионата Европы, а в 2021 году в Стокгольме заняла третье место на чемпионате мира.
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