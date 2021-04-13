Анна Семенович — Татьяне Навке: надеюсь, скоро зажжём в танце

Актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, ранее выступавшая в фигурном катании, поздравила с днём рождения олимпийскую чемпионку Татьяну Навку, которой сегодня, 13 апреля, исполняется 46 лет.
«Дорогая моя, с днём рождения тебя. Мудрая, сильная и очень смелая девочка, пусть все твои мечты сбываются! Ты великолепная спортсменка, любящая жена и мама, ты потрясающий друг. Просто будь счастлива и наслаждайся каждым днём жизни. Люблю тебя и очень горжусь, радуйся сама и радуй других. Надеюсь, скоро зажжём в танце», – написала Семенович.
Пост доступен в «инстаграме» Анны Семенович
В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.
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