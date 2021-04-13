Плющенко показал видео совместного танца на льду с Навкой и поздравил её с днём рождения

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил с днём рождения олимпийскую чемпионку Татьяну Навку. Сегодня, 13 апреля, ей исполняется 46 лет. В честь этого на своей официальной странице в «Инстаграме» Евгений разместил видео их совместного танца.



«Таня, Танечка, Танюша! С днём рождения! Будь счастлива! Happy birthday ice queen», — подписал видео Плющенко.

Видеозапись можно посмотреть на странице Плющенко в «Инстаграме».

В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.