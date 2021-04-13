«Мы все долго ждали этого». Бойкова и Козловский анонсировали новый показательный номер

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, анонсировала их новый показательный номер.



«Мы все долго ждали этого события. Вы просили, а мы воплотили. Завтра премьера», — написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на официальной странице Бойковой в «Инстаграме».

В комментариях один из подписчиков поинтересовался, идёт ли речь о показательном номере, на что Александра ответила утвердительно.



Напомним, на чемпионате мира 2021 года, который проходил в Стокгольме (Швеция), Бойкова и Козловский заняли третье место. Золото досталось российской паре Анастасия Мишина – Александр Галлямов. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227.59 балла. Вторыми стали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Отставание от обладателей золотых медалей составило 10 баллов.