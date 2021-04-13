Оксана Баюл: в России я выстраивала бизнес чужим людям. Больше этого делать не хочу

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл вспомнила о своих выступлениях в ледовых шоу, проходивших в России в 2006 году.



«Я в 2006 году выступала в Москве. Когда там начиналась раскрутка всех этих ледовых шоу, я выступала у Ильи Авербуха. Я делала шоу на Красной площади. Помню, как рядом сидела Тарасова, смотрела мои выступления. Но после этого я не захотела выстраивать бизнес для кого-то. Если бы я осталась выступать в России, то я бы выстраивала бизнес не себе, а чужим людям. Я это делала, но больше этого делать не хочу.



Мне звонят, приглашают. Но для меня никакое не достижение — выступать в «Ледниковом периоде». Предлагали ли мне? Да, конечно. А если бы сейчас попросили приехать в Россию? Мне неинтересны эти проекты. Всё это я делала. В следующий раз люди увидят меня уже в моём шоу», — сказала Баюл в прямом эфире на странице Марички Падалко в «Инстаграме».

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