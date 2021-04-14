Виктория Синицина — о фото с Кацалаповым: кто рано встаёт, у того глаза не открываются

Чемпионка мира и Европы Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, опубликовала их совместное фото.
«Кто рано встаёт, у того глаза не открываются», — подписала фото фигуристка.
Фото: «Инстаграм» Виктории Синициной
В 2020 году Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы, опередив французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. В 2021 году французский дуэт на чемпионат мира не приехал, но достойную конкуренцию россиянам оказали американские и канадские пары. Синицина и Кацалапов выиграли золото, серебряными призёрами стали американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью, на 0,36 балла опередившие канадский дуэт Пайпер Джиллс и Поль Пуарье.
Синицина и Кацалапов вошли в состав сборной России на командный чемпионат мира, который стартует в Осаке завтра, 15 апреля.
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