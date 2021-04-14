Анна Щербакова рассказала, в каких условиях живут фигуристы на командном ЧМ в Японии

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, в каких условиях живут спортсмены на командном чемпионате мира. Турнир пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.
«Входим в отель с заднего входа. Ходим по служебным лестницам и служебному лифту и живём на определённом этаже, где больше никого нет, и можем спускаться только на один этаж, на котором нас кормят. Вот такие правила. Ну и тем более нельзя, конечно, на улицу выходить.
Лично я в первый раз буду принимать участие в командном чемпионате мира. Мне кажется, очень интересно посоревноваться против сильнейших команд других стран: из Японии, из Америки. Там будут сильнейшие фигуристы мира: Нэйтан Чен, Юдзуру Ханю, Рика Кихира. Это очень волнующе», — рассказала Щербакова в эфире Первого канала.
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