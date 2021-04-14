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Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от сборной России на командном чемпионате мира

Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от сборной России на командном чемпионате мира
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала об ожиданиях от командного чемпионата мира, который пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.

«От командного турнира в Японии ждём прекрасных прокатов, красивых номеров и эмоций. Но легко не будет, надо стараться. Подобные турниры всегда тяжело даются, потому что это последний чемпионат в очень сложном году. Любим, а самое главное — верим в наших ребят!» — рассказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Командный чемпионат мира. Состав сборной России

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Спортивная пара: Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
Танцевальная пара: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

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