Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от сборной России на командном чемпионате мира

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала об ожиданиях от командного чемпионата мира, который пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.
«От командного турнира в Японии ждём прекрасных прокатов, красивых номеров и эмоций. Но легко не будет, надо стараться. Подобные турниры всегда тяжело даются, потому что это последний чемпионат в очень сложном году. Любим, а самое главное — верим в наших ребят!» — рассказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Командный чемпионат мира. Состав сборной России
Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Спортивная пара: Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
Танцевальная пара: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
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