Источник: Рафаэль Арутюнян стал консультантом Александры Трусовой

Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян, под чьим руководством тренируется, в частности, трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Нэйтан Чен, стал консультантом российской фигуристки Александры Трусовой. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Сообщается, что Трусова и её родители рассматривали вариант перехода Александры к Арутюняну, работающему в США, ещё тогда, когда фигуристка занималась в группе тренера Этери Тутберидзе. В настоящее время Трусова тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, и руководство «Ангелов Плющенко» оформило сотрудничество с Арутюняном, ради чего тренер прилетел в Москву.

На чемпионате мира в Стокгольме Трусова завоевала бронзу, уступив соотечественницам Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой.

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