Алёна Леонова: одного четверного Щербаковой будет достаточно для победы

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова рассказала об ожиданиях от командного чемпионата мира, который пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.

«Конечно, ожидания от командного чемпионата мира самые приятные. Главное, чтобы наши снова оказались впереди планеты всей. Если всем спортсменам удастся показать хорошее катание, то, возможно, Россия будет на первом месте.

Что касается судейства, то есть момент, что в Японии завышают оценки их спортсменам. Чемпионат проходит там, можно сказать, преимущество на их стороне. Но главное — хорошо кататься, а дальше решат судьи. Конечно, основная конкуренция развернётся между нашей сборной, японцами и американцами.

Сколько четверных жду от Щербаковой? Один, думаю, его будет достаточно даже для победы. Как мне показалось, Кихира на чемпионате мира находилась не в лучшей кондиции. Не думаю, что за такой короткий срок она сможет выступить намного лучше. Конечно, всё возможно, мы знаем, насколько японцы трудолюбивы. Может, всё это время она и днём, и ночью каталась. Опять же, учитывая катание и презентацию Щербаковой, она должна выиграть», — рассказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.