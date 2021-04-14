Хореограф Туктамышевой: её желание победить на ЧМ было так велико, что заслуживает платины

Хореограф Юрий Смекалов, поставивший произвольную программу Елизавете Туктамышевой на этот сезон, поделился впечатлениями от выступления Елизаветы на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме (Швеция), где фигуристка завоевала серебряную медаль.

«Конечно, я сразу нашёл видео, посмотрел, был очень рад: Лизе удалось вернуться на пьедестал – это волевая победа, путь большого профессионала. Её стремление и желание победить было настолько велико, что заслуживает и золота, и платины – цвет метала не имеет значения. Она сделала главное – поборола внутреннее сопротивление, страхи и заявила о себе как об одной из лучших.

Что касается хореографии, я думаю, что Лиза в этот раз её недостаточно раскрыла. Прекрасно понимаю, что чемпионат такого уровня – сложнейший момент в жизни фигуриста. На нём лежит огромнейшая ответственность за каждый элемент, поэтому какие-то нюансы хореографии упускаются. Особенно в первой, «прыжковой», части программы. Во второй, во время раскатов и дорожки, Лиза максимально включилась, была эмоциональной и пластичной. Но надеюсь, что у нас будет возможность ещё доработать программу к Олимпиаде – доведём её до совершенства.



Проработка и перенос программы на лёд – это увлекательный процесс. Всегда хочется, чтобы разница между спортом и искусством была минимальной. Я думаю, что на льду мы должны видеть не Туктамышеву, Плющенко, Щербакову, а, как на сцене, образ, задуманный хореографом. Тогда наши фигуристы ещё дальше оторвутся от остального мира», — приводит слова Смекалова «Петербургский дневник».