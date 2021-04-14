«А у вас там весело!» Подписчики оценили свежие фото Туктамышевой с командного ЧМ

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала две новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Фото сделаны на катке в Осаке (Япония), где с 15 по 18 апреля пройдёт командный чемпионат мира по фигурному катанию.
«Командный чемпионат мира 2021 года в пузыре!» — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«А у вас там весело!»
«Удачи вашей команде, верим в вас!»
«Удачи вам, девочки».
«Лиза! Любим!»
Командный чемпионат мира. Состав сборной России
Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Спортивная пара: Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
Танцевальная пара: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
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