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«А у вас там весело!» Подписчики оценили свежие фото Туктамышевой с командного ЧМ

«А у вас там весело!» Подписчики оценили свежие фото Туктамышевой с командного ЧМ
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала две новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Фото сделаны на катке в Осаке (Япония), где с 15 по 18 апреля пройдёт командный чемпионат мира по фигурному катанию.

«Командный чемпионат мира 2021 года в пузыре!» — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«А у вас там весело!»
«Удачи вашей команде, верим в вас!»
«Удачи вам, девочки».
«Лиза! Любим!»

Командный чемпионат мира. Состав сборной России

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Спортивная пара: Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
Танцевальная пара: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Елизавета Туктамышева показала, как выглядит после 12-часового сна. Фото
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