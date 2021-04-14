Слуцкая — о командном ЧМ: у нашей сборной нет конкурентов. Мы доминируем

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала об ожиданиях от командного чемпионата мира, который пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.
«Уверенности в победе никогда не может быть. Но в свете того, что сейчас происходит в мире — у нас нет конкурентов, мы претендуем на победу в числе первых.
Если смотрим на конкурентов из других стран, женском одиночном катании — японцы, у них также есть мальчик, но нет ни пар, ни танцев. У китайцев есть только пары. У американцев элитный фигурист только среди мужчин. В свою очередь, у нас есть лидеры в женском катании, в парах, в танцах, и также наши мальчики могут бороться за призы. На сегодняшний день мы доминируем.
Есть ли опасения за судейство? Для меня эти соревнования не являются очень важным стартом, поэтому никаких опасений у меня нет. Ребята туда приезжают более расслабленными, нежели чем на основных соревнованиях.
На Щербакову будут оказывать большое давление в следующем сезоне в преддверии Олимпийских игр. Хоть и все старты важны, но командный чемпионат мира не является настолько важным. Это лишь возможность прокатать свою программу и показать, насколько мы сильны», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 апреля 2021
-
19:09
-
18:54
-
18:28
-
18:23
-
18:06
-
17:39
-
16:23
-
15:15
-
14:57
-
14:15
-
13:48
-
13:23
-
13:06
-
13:02
-
12:35
-
11:59
-
11:29
-
09:42
-
09:04
-
08:49
-
08:43
-
08:30
-
08:25
-
00:00
- 13 апреля 2021
-
23:18
-
21:36
-
21:00
-
20:22
-
20:10
-
19:38
-
19:00
-
17:51
-
16:18
-
15:52
-
15:01