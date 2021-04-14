Слуцкая — о командном ЧМ: у нашей сборной нет конкурентов. Мы доминируем

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала об ожиданиях от командного чемпионата мира, который пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.



«Уверенности в победе никогда не может быть. Но в свете того, что сейчас происходит в мире — у нас нет конкурентов, мы претендуем на победу в числе первых.



Если смотрим на конкурентов из других стран, женском одиночном катании — японцы, у них также есть мальчик, но нет ни пар, ни танцев. У китайцев есть только пары. У американцев элитный фигурист только среди мужчин. В свою очередь, у нас есть лидеры в женском катании, в парах, в танцах, и также наши мальчики могут бороться за призы. На сегодняшний день мы доминируем.



Есть ли опасения за судейство? Для меня эти соревнования не являются очень важным стартом, поэтому никаких опасений у меня нет. Ребята туда приезжают более расслабленными, нежели чем на основных соревнованиях.



На Щербакову будут оказывать большое давление в следующем сезоне в преддверии Олимпийских игр. Хоть и все старты важны, но командный чемпионат мира не является настолько важным. Это лишь возможность прокатать свою программу и показать, насколько мы сильны», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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