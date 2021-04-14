Бестемьянова: боюсь ли за нервы Щербаковой? Если бы ей было 40, то да

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о предстоящем выступлении чемпионки мира 2021 года россиянки Анны Щербаковой на командном чемпионате мира. Соревнования пройдут в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.



«Не думаю, что Ане Щербаковой нужно рисковать. Ей нужно откататься чисто — у неё очень сложный контент. Если сделает всё, что запланировано, она выиграет.



Боюсь ли я за нервы Ани? Если бы ей было 40 лет, я бы беспокоилась. Так что за юную девушку беспокоиться не стоит. Её нервы ещё не истрачены.



У нас есть явные конкуренты — японцы и американцы. Наши спортсмены же не роботы и не поют под фонограмму. Они люди», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Слуцкая — о командном ЧМ: у нашей сборной нет конкурентов. Мы доминируем