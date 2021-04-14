Рафаэль Арутюнян: был удивлён звонком от Плющенко, но речи о сотрудничестве пока не идёт

Рафаэль Арутюнян, тренер трёхкратного чемпиона мира в мужском одиночном катании американца Нэйтана Чена, поделился подробностями своего визита на тренировку фигуристов академии Евгения Плющенко в Москве.

«Я сейчас нахожусь в отпуске, только во вторник прилетел в Москву из Тбилиси и был приятно удивлён тем, что мне позвонил Женя Плющенко и пригласил на свой каток. Сказал, что ему очень хочется со мной пообщаться. Речи о каком бы то ни было сотрудничестве пока не идёт, но предложение приехать к Плющенко на каток я принял с удовольствием.



И меня действительно удивил, во-первых, сам факт приглашения от человека, имеющего совершенно невероятные спортивные заслуги, а во-вторых, стремление Евгения постоянно получать какие-то новые тренерские знания. Всё время, что мы провели на катке, он постоянно задавал вопросы, интересовался моим мнением в отношении каких-то своих тренировочных идей, и я видел, что ему реально всё это интересно. Получился очень плодотворный и плотный тренерский чат. Если коротко — я впечатлён», — приводит слова Арутюняна «RT на русском».