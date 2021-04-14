Ягудин — о союзе Плющенко и Арутюняна: одни — о соглашении, другой не знает, о чём речь

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал новости о возможном сотрудничестве двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и Рафаэля Арутюняна, известного по работе с трёхкратным чемпионом мира в мужском одиночном катании американцем Нэйтаном Ченом.



«На данный момент последнее, что я прочитал — Рафаэль Арутюнян не понимает, о чем идёт речь. О каком сотрудничестве.



Все переходы, замены в команде, стран и так далее — именно результаты покажут правильность или абсурдность того или иного шага. На данный момент мы только читаем новости, и сезон закончен. Есть ещё время до следующего.



Но, повторюсь, одни объявили о сотрудничестве, а другой не понимает, о чем идёт речь», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Роднина отреагировала на возможное сотрудничество Плющенко и Арутюняна