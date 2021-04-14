Боброва — о возможном союзе Плющенко и Арутюняна: всей группе это пойдёт только в плюс

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась мнением о возможном сотрудничестве двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и Рафаэля Арутюняна, известного по работе с трёхкратным чемпионом мира в мужском одиночном катании американцем Нэйтаном Ченом.
«Рафаэль — хороший тренер, который покажет какие-то новшества, покажет и научит Женю тому, чего он, возможно, не знал. Всей группе это пойдёт только в плюс. Женя — очень мудрый человек, уверена, что он пригласил такого тренера не только для того, чтобы он что-то показал группе, а Женя отдохнул. А для того, чтобы ещё чему-то научиться у него», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Ранее на тему возможного сотрудничества Плющенко и Арутюняна высказался олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.
- 14 апреля 2021
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