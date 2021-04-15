Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, одержали победу в ритм-танце на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который начался в Осаке (Япония) сегодня, 15 апреля. Россияне последними вышли на лёд и с результатом 86,66 балла возглавили протокол. За технику они получили 48,10 балла, за компоненты — 38,56 балла.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) — 86,66

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) — 82,93

3. Кэйтлин Хавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) — 76,79

4. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) — 70,34

5. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) — 66,42

6. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) — 65,06