Ягудин — о прокате Щербаковой: выполнено идеально, за исключением неясного ребра

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил выступление Анны Щербаковой в короткой программе на командном чемпионате мира в Осаке. Россиянка заняла первое место с личным рекордом — 81,07 балла.

«Браво, браво, Анечка! Вы знаете, глядя на этот прокат, вспоминал, что Аня Щербакова не проиграла, тьфу-тьфу, ни одного турнира в этом году. Хотелось бы пожелать, чтобы победой нашей команды продолжилось это движение наверх. Очень чисто вновь исполнена короткая программа со сложнейшим каскадом тройной лутц — тройной риттбергер. Единственное, на тройном флипе сейчас судьи отмечают неясное ребро, но Аня довольна, и как же приятно нам наблюдать эту улыбку!

Программа была выполнена идеально, за исключением неясного ребра. Всё докручено, хорошие переходы между элементами, нет ни одного момента, когда спортсменка останавливается, чтобы перевести дыхание. Очень трогательно, очень нежно», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

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