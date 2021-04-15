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Евгений Семененко побил личный рекорд в короткой программе на командном ЧМ

Российский фигурист Евгений Семененко закончил выступление в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию. За технику спортсмен получил 51,11 балла, за компоненты — 37,75 балла. Итоговый результат — 88,86 балла. Это личный рекорд спортсмена. Прежний рекорд составлял 86,86 балла.

Семененко первым вышел на лёд. После него выступят Роман Садовский (Канада), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Михаил Коляда (Россия), Нам Нгуен (Канада), Даниэль Грассль (Италия), Кевин Эмоз (Франция), Джейсон Браун (США), Сёма Уно (Япония), Юдзуру Ханю (Япония) и Нэйтан Чен (США).

Напомним, сборная России возглавляет текущую таблицу командного ЧМ, после того как Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец, а Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева стали первой и второй соответственно в короткой программе.

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