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Сборная России лидирует после первого дня командного чемпионата мира по фигурному катанию

Сборная России лидирует после первого дня командного чемпионата мира по фигурному катанию
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Сборная России лидирует после первого дня командного чемпионата мира по фигурному катанию в Осаке (Япония). Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец. В короткой программе у женщин два первых места заняли Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. У мужчин лучший из россиян, Михаил Коляда, стал пятым.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония
Положение после первого дня соревнований
1. Россия — 49 баллов.
2. США — 47.
3. Япония — 42.
4. Франция — 26.
4. Италия — 25.
6. Канада — 23.

Расписание соревнований
16 апреля
09:15 — спортивные пары, короткая программа.
10:35 — танцевальные пары, произвольный танец.
12:00 — мужчины, произвольная программа.

17 апреля
09:10 — спортивные пары, произвольная программа.
10:40 — женщины, произвольная программа.

18 апреля
08:00 — показательные выступления.

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