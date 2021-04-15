Алексей Ягудин: удивлён местами наших парней. Но никаких претензий к ним нет

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал то, что сборная России по фигурному катанию захватила лидерство по итогам первого соревновательного дня командного чемпионата мира.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец. В короткой программе у женщин первые два места заняли Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. У мужчин лучший из россиян – Михаил Коляда – стал пятым.

«В танцах на льду у нас прогнозируемое первое промежуточное после первого дня. Что касается наших девушек, шикарно выступила как Лиза Туктамышева, так и Аня Щербакова. Понимаю, что всякое бывает, но мы надеялись, и так и произошло, что они, как и на чемпионате мира, занимают первые две строчки после короткой программы.

Немного удивлён местами наших парней. Но, с другой стороны, судьи выставляют баллы и распределяют спортсменов на те или иные места. К ребятам никаких претензий нет! Оба ученика Мишина выполнили свою задачу и работу на сто процентов. А задача была в чистом катании, и она выполнена.

Не удивлён судейством, так сложились обстоятельства. Женя (Семененко. — Прим. «Чемпионата») и Миша выступали в первой разминке, а сегодня все мужчины показали крутые короткие программы. Я и говорил, что мы смотрим какой-то интересный, интригующий сериал, в котором каждая серия в лице того или иного спортсмена абсолютно индивидуальна. И финал каждый додумывает сам. Весь уровень сегодняшних мужских прокатов действительно под стать чемпионату мира. Всё на высочайшем уровне.

Повторюсь, не повезло, что ребята были в первой разминке. Если бы были во второй, может как-то всё сложилось по другому. Нет такого, что засудили, просто есть спорт, в котором ты должен быть на две головы выше. Сегодня день сложился так. Повторюсь, к ребятам нет никаких претензий», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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