Тотьмянина – о Ягудине: пожили впервые вместе 3 месяца, прихожу домой – Лёша вещи собирает

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина рассказали, как складывались их отношения. Они поженились в 2016 году.

«Мы прошли довольно долгий период притирки. Съезжались, разъезжались, я уходил, она уходила. Когда начинался «Ледниковый период», мы стали снимать квартиру. Поживём, рассоримся, Таня съезжает. Начинается — новые квартиры, новые адреса», — цитирует Ягудина «7 дней».

«Когда мы впервые пожили вместе месяца три, я однажды прихожу домой, а Лёша сидит вещи собирает. «Ты чего?» А он говорит: «Да как-то всё слишком спокойно, дело не в тебе. В общем, я пошёл». В следующий раз опять съехались, и вроде бы всё хорошо. А если всё хорошо, значит, он сейчас опять испугается. Я думаю: «Нет, дай-ка лучше я первая свалю», — сказала Тотьмянина.

Ягудин добавил, что теперь у них более спокойные отношения: «Сейчас, наконец, успокоились. С появлением детей я ­не­много спокойнее веду себя на ­дороге, за ­рулём. Изменились определённые ­ценности в жизни. Мы говорим друг другу прямо, что хотим получить в подарок, — это же удобно. Знаете, я сейчас обожаю возвращаться домой. Искренне, не потому, что так надо».

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