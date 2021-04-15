Коляда и Галлямов выполнили элемент парного катания, исполнив поддержку. Видео

Фигурист-одиночник Михаил Коляда и Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, выполнили элемент из парного катаная, исполнив поддержку. Соответствующее видео было размещено в «сториз» на странице Галлямова в «Инстаграме».

Коляда и Галлямов исполняют поддержку.

Напомним, сегодня, 15 апреля, на командном чемпионате мира короткие программы откатали одиночники. Коляда по итогам проката стал пятым. Ещё один россиянин, Евгений Семененко, занимает седьмое место.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Осака, Япония. Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) — 109,65 балла.

2. Юдзуру Ханю (Япония) — 107,12.

3. Джейсон Браун (США) — 94,86.

4. Кевин Эмоз (Франция) — 94,69.

5. Михаил Коляда (Россия) — 93,42.

6. Роман Садовский (Канада) — 89,61.

7. Евгений Семененко (Россия) — 88,86.