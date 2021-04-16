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Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2021. Прямая трансляция 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, в Осаке (Япония) продолжится командный чемпионат мира по фигурному катанию. В 9:20 мск начнётся короткая программа в соревнованиях спортивных пар.

Прямая трансляция командного чемпионата мира по фигурному катанию на сайте Первого канала.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония

Положение после первого дня соревнований

1. Россия — 49 баллов.

2. США — 47.

3. Япония — 42.

4. Франция — 26.

4. Италия — 25.

6. Канада — 23.

Расписание соревнований

16 апреля

09:15 — спортивные пары, короткая программа.

10:35 — танцевальные пары, произвольный танец.

12:00 — мужчины, произвольная программа.

17 апреля

09:10 — спортивные пары, произвольная программа.

10:40 — женщины, произвольная программа.

18 апреля

08:00 — показательные выступления.

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