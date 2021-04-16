Татьяна Тарасова оценила выступления Коляды и Семененко в произвольной программе на КЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступления Михаила Коляды и Евгения Семененко в произвольной программе на командном чемпионате мира. Коляда стал третьим, Семененко — пятым, первые два места заняли Нэйтан Чен и Юдзуру Ханю.

«Очень достойное третье место Коляды. Михаила высоко стали оценивать — это очень приятно. Значит, не только мы видим, какой он замечательный, но и судьи. Миша немного испортил конец программы, а так, конечно, катался прекрасно.

Женя Семененко — просто открытие сезона. Конечно, поздравляю его тренеров: Таню Мишину и Алексея Мишина. Считаю, что это большая победа.

Мы о победе думаем и как можем приближаем её. Но заранее об этом нельзя говорить. Сегодня же все наши ребята старались по максимуму», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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